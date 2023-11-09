هل تواجه هالة صدقي مصير بيومي فؤاد بعد مشاركتها في موسم الرياض؟

تشارك الفنانة هالة صدقي لأول مرة في موسم الرياض، بمسرحية "صوابع زينب" المقرر عرضها خلال الفترة القادمة مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بعد فترة غياب استمرت حوالي أكثر من 20 عام، ويتم عرض العمل فور الإنتهاء من مسرحية "زواج اصطناعي" المشارك في بطولتها الفنان بيومي فؤاد حيث لاقى الكثير من الانتقادات عقب تصريحاته الأخيرة.

هل ستواجه الفنانة هالة صدقي مصير بيومي فؤاد بعد مشاركتها في موسم الرياض؟!، نعرض إليكم في هذا التقرير ردود أفعال كل منهم في مشاركتهم بموسم الرياض خلال أحداث غزة.

هالة صدقي تدعم القضية الفلسطينية

تدعم الفنانة هالة صدقي القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان على غزة من خلال مساعدتها لجمعية الهلال الأحمر، موضحة على إنها تسعى جاهدة لجمع مبالغ مالية، وانتشار الفكرة في جميع المسارح.

وتابعت: "لو في كل مجال حاول نساعد ونلم هتبقى حلوة، الصندوق اللي معايا ضمن جمعية الهلال الأحمر، مش بيفتح غير هناك علشان يكون ضمان كل الناس اتبرعت يصل لمستحقيه وفكرت أني أجيب صندوق تاني وألم فيه تبرعات تانية".

هالة صدقي خلال مساعدتها لجمعية الهلال الأحمر

هالة صدقي تعلق على أزمة بيومي فؤاد

خرجت الفنانة هالة صدقي عن صمتها في أزمة الفنان بيومي فؤاد الأخيرة؛ إذ أنها أوضحت رأيها قائلة: "اتنين زملا وكل واحد ليه وجهة نظر.. لازم نحترمها في النهاية، لو اعتذر وقفل المسرحية ده مش هيفيد القضية الفلسطينية.. هو متضايق لأنه حس إنه متضايق، لأن في ناس بتسخن الزملاء على بعض، وفي كتائب بتشتم الفنان.. إيه التفاهة دي".

هالة صدقي ترد على منتقدي عمل الفنانين في ظل أحداث غزة

ردت الفنانة هالة صدقي على منتقدي عمل الفنانين في ظل أحداث غزة، قائلة: "الناس بتقول هما الفنانين المفروض ميشتغلوش... طيب ما ماتشات الكرة شغالة والأفراح شغالة حتى الراقصات شغالين... ليه معتبرين أن مهنتنا المفروض منشتغلش".

وأضافت: "القضية الفلسطينية مستمرة منذ 50 عامًا، وهي مأساة كبيرة، لكن السوشيال ميديا تتفه منها وتترك القضية وتنشغل بأمور أخرى".

هالة صدقي تشارك في موسم الرياض

تستعد الفنانة هالة صدقي بالمشاركة في موسم الرياض من خلال مسرحية "صوابع زينب" المقرر عرضها من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، مع عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان وآخرين.

بوستر مسرحية صوابع زينب

وفي هذا السياق، تعرض الفنان بيومي فؤاد للهجوم الشديد بعد تداول فيديو له يهاجم من خلاله الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، مازالت ردود الأفعال قوية حيث فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بغلق حساب بيومي فؤاد عبر "فيس بوك"، ولم يتم التعرف على السبب حتى الآن.