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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مفوض بالاتحاد الأفريقي: توقيع اتفاقية مع كينيا لتوثيق الثقافة الأفريقية

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي
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اعلن  السفير البرتو موتشانجا، نائب مفوض الاتحاد الافريقي لشئون الاقتصاد والصناعة والسياحة، عن توقيع اتفاقية مع كينيا في مجال إنتاج وصناعة الافلام لدعم توثيق الثقافة الأفريقية معتبرا أنه   يعد استثمارا كبيرا وأكثر أهمية للاقتصاد الافريقي.

وانطلاق المعرض اليوم يأتي لتيسير حركة انتقال البضائع من والي القارة السمراء وفتح آفاق جديدة للصناعات الخلاقة بما يدعم الدول الأفريقية.
وأوضح أن الصناعات الأفريقية تعد جسرا لوحدة البلدان الإفريقية وتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية وإعادة هيكلة الموارد.

وطالب بضرورة العمل علي تفعيل التأشيرة الموحدة للدول الأفريقية و تيسير حرية انتقال الأفراد والبضائع داخل الدول السمراء.

وتوقع أن تساعد فعاليات المؤتمر في توفير حصيلة تبلغ 3 مليارات دولار.

الاتحاد الافريقي الاقتصاد الافريقي التجارة البينية مال واعمال الصناعات الخلاقة