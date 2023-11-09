"حماس تكسب المعركة".. ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل تحاول توريط الولايات المتحدة

وصف ضابط سابق في المخابرات الأمريكية، أن "إسرائيل تحاول توريط الولايات المتحدة الأمريكية، في فتح حرب متعددة الجبهات"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقال سكوت ريتر، ضابط المخابرات السابق في البحرية الأمريكية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول تصعيد الوضع في لبنان، من أجل جر الولايات المتحدة إلى حرب متعددة الجبهات ضد "حزب الله"، وفي نهاية المطاف ضد إيران".

وأشار إلى أن مثل هذه المناورة لن تنجح، لأن "حزب الله" لن يتم دفعه إلى صراع يضعه في وضع غير ملائم على الساحة العالمية.

وأضاف ريتر، في مقال له، أنه "إذا أخذ "حزب الله" زمام المبادرة وشن هجوما واسع النطاق على إسرائيل، فسوف يتوقف الناس عن الحديث عن فلسطين، وسيتوقف الناس عن الحديث عن العدوان الإسرائيلي، وسوف يركزون الآن على جبهة جديدة من المحتمل أن تشمل إيران".

وأوضح ريتر، قائلا: "لهذا السبب يتحدث حسن نصر الله، مرة أخرى عن المثابرة. المثابرة تعني أنه يتعين عليك النضال خلال الأوقات الصعبة لضمان عدم تشتيت انتباهك عن الرؤية الاستراتيجية".

وأكد ريتر مجددا أن "حماس تكسب هذه المعركة، ولا يمكن لإسرائيل أن تنتصر، ولا تستطيع إسرائيل هزيمة حماس على الأرض، لقد خسرت إسرائيل المعركة الدعائية على مستوى العالم، وخسرت في الولايات المتحدة".

https://x.com/MayadeenEnglish/status/1721258455254577191?s=20

وقال جون كيرياكو، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمبلغ عن برنامج التعذيب الأمريكي، لبرنامج "الساعة الحاسمة" على راديو "سبوتنيك"، أول أمس الثلاثاء، إن "ريتر ونصر الله، على حق، لا تستطيع الولايات المتحدة الفوز في حرب ضد حزب الله، ولا ينبغي لها أن تتورط في مثل هذه المعركة".

وأضاف، قائلا: "أعتقد أن سكوت ريتر، على حق.

وكما تعلمون، أود أن أذكر الجميع أيضًا، إذا كنتم تتذكرون ما حدث قبل شهر، بعد هجوم حماس على إسرائيل بـ 24 أو 48 ساعة فقط، قال نتنياهو، وقد قال ذلك بشكل قاطع في ذلك الوقت، أن الإيرانيين كانوا وراء كل ذلك، وأن إيران كانت تزود حماس بالأسلحة، وأن حماس لم تكن قادرة على تحقيق ذلك بمفردها، ولا بد أن تكون هذه عملية إيرانية، لكن هذا كان متسقًا جدًا مع تفكير نتنياهو، على مدى العقدين الماضيين" .