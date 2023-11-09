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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالتعاون مع "الأونروا".. الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة تحمل 45 طنا لغزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي
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أفادت وكالة أنباء الأردن الرسمية، بإرسال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، طائرة تحمل مساعدات طبية جديدة، تحمل نحو 45 طنًا من المواد لدعم القطاع الصحي في غزة، اليوم الخميس.

وقال الدكتور حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إن هذه الطائرة الرابعة التي يرسلها الأردن، إذ جهزت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية سلاح الجو والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن حمولة الطائرة ستصل إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، ليتم توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، لتعزيزها بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستهلكات طبية.

ولفت إلى أن هذه الطائرة الإغاثية تأتي ضمن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال تبرعات الشعب الأردني للأهل في غزة، وذلك لتأمين المستشفيات العاملة في القطاع للتعامل مع الوضع الراهن الذي يمرون به، موضحًا أن الهيئة الخيرية مستمرة في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية.

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