انتخابات الرئاسة.. بدء الدعاية الانتخابية في شوارع دمياط

شهدت شوارع محافظة دمياط صباح اليوم الخميس بدء الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة القادمة، حيث انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية لكلا من المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي كما انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر المرشح في انتخابات الرئاسة القادمة عن حزب الشعب الجمهوري.

يذكر أنه تم تعليق اللافتات وهي تحمل الرموز الانتخابية للمرشحين بعد الإعلان عنها أمس.

كما وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية بالأدلاء بأصواتهم باعتباره حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية، حيث أطلق قطاع الثقافة ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع وتوعية أسرتها على أهمية الإدلاء بأصواتهم.

كما أطلقت مديرية التربية والتعليم عدد من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة وأهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

واستمرت مديرية الأوقاف فى عقد ندوات للتوعية بذلك ، كما أطلقت الوحدات المحلية حملات إعلامية عبر حساباتها الرسمية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والتأكيد على دور المواطن فى استكمال مسيرة التنميةوالبناء.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية " ٢٠٢٤/٢٠٢٣" ، المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل، حيث ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلى عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات .

حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على دور الوحدات المحلية فى تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات والندوات الدورية ، وأكد اللواء همام على دور مديريات الشباب والرياضة و التربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطنى ، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب و تعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى ، من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من اى أفكار متطرفة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومى للمرأة المرأة لنشر الوعى بين السيدات على المشاركة بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث أسرتها على النزول للتصويت.

وأكد أيضًا على ضرورة تفعيل دور الصفحات الرسمية لكافة الجهات بالمحافظة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة بالعملية الانتخابية والتأكيد على أنه حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.