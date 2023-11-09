القبض على سائق سيارة ملاكي دهس مسنًا أثناء عبوره الطريق في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ملاكي المتهم بدهس مسنًا والتسبب في وفاته أثناء محاولة عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.