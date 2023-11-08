مع بداية شهرها الثاني.. عملية الاحتلال على غزة تخلف نحو 10 آلاف شهيد

مع بداية الشهر الثاني للعملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفعت أعداد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى ما يزيد عن 10 آلاف شهيد، فضلًا عن تزايد أعداد الضحايا في المستشفيات جراء استمرار القصف العشوائي على المدنيين من أهالي القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي على مساكن المدنيين تسبب في ارتقاء 10,569 شهيدًا فلسطينياً بينهم 4324 طفلاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 26,475 شخصًا.

كما تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 2550 بلاغًا عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي تهدمت بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث دمرت 15 آلية عسكرية إسرائيلية في عدة محاور بشمال القطاع.