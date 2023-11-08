ختام فعاليات مهرجان المسرح التفاعلي بمسرح مديرية التربية والتعليم بالغربية.. صور

أقيمت فعاليات مهرجان ختام المسرح التفاعلي، اليوم الأربعاء، بمسرح مديرية التربية والتعليم، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور اللجنة التحكيمية، الدكتور عمرو الدسوقى، مدير عام الأنشطة الاسبق بالوزارة، الدكتورة ليلى جمال التوني، موجه عام المسرح بالجيزة، وممثلين من الوزارة وممثلين لجمعية جذور التابعة لمؤسسة الامم الأمم المتحدة للسكان، نهال صادق مدير العمل الميداني بمؤسسة جذور من أجل التنمية، نرمين مجدى، استشاري تدريب بمؤسسة جذور من أجل التنمية، أمنية العركي استشاري تدريب بمؤسسة جذور من أجل التنمية، أشرف عوض، موجه عام التربية المسرحية، منال بيومي، موجه أول التربية المسرحية، دعاء حراز، أمينة وهدان، أبو العينين الشامي، ولفيف من الموجهين وأخصائي التربية المسرحية بالمدارس والإدارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرعاية وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية.

وقد أسفرت نتائج مهرجان ختام المسرح التفاعلي، بفوز العمل الفني "قبل الأوان"، المرحلة الثانوية، إدارة شرق طنطا، بالمركز الأول، وفاز العمل الفني "آه ياني"، الأمل للصم، إدارة كفر الزيات، وجاء في المركز الثالث، العمل الفني "دموع صفية"، للمرحلة الإعدادية، إدارة شرق المحلة التعليمية، وفوز الطالب صبحي حمدي، بأحسن ممثل، والطالبة ريم أدهم العزب، بأحسن ممثلة، أفضل ميسر، ريم عبد العظيم، وأحسن إخراج لأحمد أبو النجا، عن العمل الفني "دموع صفية".

وخلال المهرجان، تم تكريم الطلاب والاخصائيين، حيث قام وكيل الوزارة ولجنة التحكيم بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الطلاب والأخصائيين.

وقد أشاد وكيل الوزارة بالأعمال الفنية المقدمة، وأثنت لجنة التحكيم والسادة الحضور على جميع الأعمال الفنية التي تم عرضها في المهرجان، متمنيين دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات والتألق.

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