وكيل التعليم بالشرقية يجتمع مع مسئولي وحدة التواصل ودعم المعلمين

عقد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا مع مسئولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية لمناقشة ازالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين،بحضور محمد فياض مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور خالد نويره مدير عام إدارة الحسينية التعليمية.



شدد وكيل أول الوزارة على تفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية ولإدارات التعليمية وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، موجهًا بالاهتمام بالتواصل مع جميع المعلمين بالمدارس علي مستوي المديرية لتلقي أي شكاوى خاصة بهم ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم وتطوير العملية التعليمية.



ووجه تعليمات الي مسئولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية والادارات التعليمية بتلقي أي شكاوى خاصة بالمعلمين ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين بالاضافة الى دراسة وبحث أى مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير المنظومة.