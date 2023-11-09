إدارة الزمالك تستغل فترة التوقف الدولي للتعاقد مع مدرب أجنبي سوبر

استقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على استغلال فترة توقف الدوري المصري بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون نوفمبر الجاري في تصفيات كأس العالم، من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر للفريق الأبيض خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذى رحل بسبب سوء النتائج مع تعيين معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا.

وترغب إدارة الزمالك في التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد في فترة التوقف الدولي من أجل منحه فرصة كافية للتعرف على اللاعبين مع إمكانية خوض بعض المباريات الودية للوقوف على المستويين البدني والفني للاعبين بشكل جيد.

وتدرس إدارة الزمالك حاليا العديد من السير الذاتية لمدربين من أوروبا سواء برتغاليين أو إسبان، لديهم تاريخ كبير وتتم المفاضلة من بينهم، على أن يتم الاختيار من بينهم خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تحفظت الإدارة في الساعات الماضية على اسم وحيد وهو التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سوزا بسبب عمله سابقا في إسرائيل.

وفي سياق آخر، تتمسك إدارة الزمالك حتى الآن بقرارها بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي للبيع في شهر يناير المقبل وذلك بسبب خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري، حيث ترغب الإدارة في فرض نظام للسيطرة على غرفة الملابس داخل فريق الكرة الأول بالزمالك ولتجنب تكرار هذه الأفعال من لاعبين آخريين بالفريق.

وبالحديث عن ملف صفقات الزمالك الشتوية بشهر يناير المقبل، فتبذل إدارة الزمالك حاليا محاولات كبيرة من أجل سداد الغرامات الموقعة على النادي من قبل الاتحاد الدولي فيفا، وذلك لرفع القيد على فريق الكرة الأول بالزمالك والذى حرم النادي الأبيض من ضم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقررت الإدارة حال نجاحهم في رفع القيد، ضم 7 صفقات جديدة على أقل تقدير في فترة الانتقالات الشتوية وذلك لعلاج النتائج السلبية التي يعاني منها فريق الكرة هذا الموسم، والتي تستمر منذ الموسم الماضي الذي شهد خسارة العديد من الألقاب سواء محليا أو في البطولة الأفريقية.

وترغب الإدارة في ضم لاعبين سوبر لإنقاذ الموسم الحالي للزمالك، والذى يشهد مشاركة الفريق الأبيض في مسابقة الدوري الممتاز الذي خسره الموسم الماضي، بالإضافة لبطولة كأس مصر، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية التي وصل فيها الزمالك لدور المجموعات وتعول عليها الإدارة وجماهير الزمالك كثيرا من أجل حصدها في النسخة الحالية، لاستعادة اللقب الذى توج به الزمالك في المرة الأخيرة في بطولة 2019 حينما حصد اللقب في المباراة النهائية على حساب فريق نهضة بركان المغربي، وذلك مع المدرب السابق للزمالك السويسري كريستيان جروس آنذاك.