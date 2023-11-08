تعليم الوادي الجديد يستأنف ندوات الوعى البيئي لطلاب المدارس

واصل قطاع تعليم الوادى الجديد سلسلة ندواته التثقيفية لنشر الوعى البيئى لدى طلاب المدارس بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

وأوضح سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى تنفيذ ندوة بمدرسة الخارجة الثانوية الجديدة بالتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة وإدارة شئون البيئة بالمديرية وتوجيه عام المواد الفلسفية .



وأشار وكيل تعليم الوادى الجديد ،إلى ان الندوات تتضمن نشر الوعى لدى الطلاب لإتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة و تجنب العادات السلبية التى لها مردودها السييء على البيئة والعمل دائما على تجنب المخاطر والأضرار البيئية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.