ضبط مالك مخبز آلى محكوم عليه فى 83 حكما قضائيا بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مالك مخبز آلى بالبحيرة، محكوم عليه فى 83 حكم قضائي، بإجمالي 12 سنة حبس.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بالإشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – بنى سويف" تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مالك مخبز آلى، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه فى 83 حكم "مُستأنف، جزئى"، بإجمالى مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف، محكوم عليه فى 30 حكم "مُستأنف، جزئى"، بإجمالى مدة حبس 22 سنة و3 شهور فى قضايا "تبديد".

وبمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.