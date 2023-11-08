تعليم بورسعيد تستقبل خريجي مبادرة الرئيس 1000 مدير مدرسة

استقبل محمود بدوي مدير عام التعليم العام ببورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونائبا عن الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، معلمي بورسعيد خريجي مبادرة الرئيس ١٠٠٠ مدير مدرسة للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية والارتقاء بها.

رحب “ بدوي” بالحضور، لافتا إلى أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

ووجه بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة وعددهم 6 معلمين، وهم عبير اليمني الجوهري، محمد محمد الكحكي، ولاء عبد الله، رضا الجبالي، هبة القطان، ورانيا حامد.

وأكد مدير عام التعليم العام أن خريجي المبادرة سيقومون بتطبيق نظام المعايشة بمدارس المحافظة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.