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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطل بحوزته 2.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش بالمنوفية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الأقصر – المنوفية– أسوان - الإسماعيلية"، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة. 

أسفرت تلك الجهود عن ضبط شخصين  لهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، فرد محلى وطلقة، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية". 

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية،  وبحوزته 2،200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان، وبحوزته “كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرام من مخدر البانجو – عدد من أقراص التامول  المخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة – 2 سلاح أبيض”.

فى حين تم ضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول"، بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش، البانجو".

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قطاع الامن العام المنوفية اسوان الإسماعيلية