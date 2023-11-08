ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلوفاكيا ترفض حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3ر40 مليون يورو

سلوفاكيا
سلوفاكيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفضت حكومة سلوفاكيا، الحزمة الرابعة عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 3ر40 مليون يورو.
وذكرت وكالة أنباء /تاسر/ السلوفاكية، أنه تم إعداد مقترح التبرع من قبل الإدارة السابقة لوزارة الدفاع، غير أنه تم رفضه من قبل الحكومة.
وكان من المفترض أن تتكون المساعدات العسكرية من 4 ملايين طلقة من عيار 62ر7 ملم، و5 آلاف و172 طلقة ذخيرة لمدفع كاليبر عيار 125 ملم، و140 صاروخا لنظام الدفاع الصاروخي "كوب"، وثمانية قذائف هاون، و1200 لغم.
ودعمت سلوفاكيا أوكرانيا بـ13 حزمة من المساعدات العسكرية يبلغ مجموعها 671 مليون يورو منذ بداية العملية العسكرية في البلاد.

مساعدات عسكرية أوكرانيا سلوفاكيا