مدير إدارة أسوان تكرم المدارس الفائزة بمبادرة "بأيدينا تتجمل"

تفقدت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، اليوم الأربعاء، بحضور عماد حفظى رئيس قسم التعليم الفنى وأعضاء قسم العلاقات العامة، عددًا من مدارس الادارة ( الكوبانية الابتدائية - محمد فريج -ابوالريش الفنية الصناعية بنات- الخلاصاب ومدرسة الحجاب للتعليم المجتمعى - مدرسة محمد ابراهيم فضل ).

وجاء ذلك بناءً على توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.

تأكدت من انتظام الدراسة فى جميع المدارس التى تمت زيارتها اليوم، حيث تفقدت الفصول الدراسية وفناء المدارس والورش بمدرسة الفنية بنات أبو الريش وتم مناقشة الطلاب.

وتأكدت أيضاً من كافة السجلات المدرسية وتوزيع الإشراف اليومى وانتظام الدراسة، وتم تكريم المدارس لفوزهم بمبادرة بأيدينا تتجمل (الكوبانية الابتدائية - محمد فريج - ابوالريش الفنية الصناعية بنات - الخلاصاب ومدرسة الحجاب للتعليم المجتمعي - مدرسة محمد ابراهيم فضل )، وفي نهاية الجولة تفقدت سير العمل بمخازن الإدارة.