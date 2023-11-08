بيلاروسيا تتهم الناتو بالتخطيط لشن عدوان من أوروبا الشرقية قريبا

اتهم سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأربعاء، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه يعتبر أوروبا الشرقية بمثابة منطقة انطلاق لشن عدوان قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع أمناء مجالس الأمن لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو، حيث أشار فولفوفيتش إلى أن هذا الاجتماع يعقد في وضع جيوسياسي معقد، مؤكدا أن التفاعل بين مجالس الأمن لدول رابطة الدول المستقلة أصبح أكثر أهمية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وقال فولفوفيتش "لقد لفتت بيلاروسيا الانتباه إلى التحديات والتهديدات التي تهدد جميع دول رابطة الدول المستقلة، وتشمل هذه التهديدات استراتيجية الإجراءات غير المباشرة التي أطلقها الغرب الجماعي ضد بلداننا، ويتم تنفيذها باستخدام أدوات وأساليب الحروب الهجينة وتقنيات الثورات الملونة".

وأضاف المسؤول البيلاروسي "العنصر الثاني هو السياسة العدوانية التي ينتهجها حلف الناتو لتوسيع وجوده العسكري، وبالدرجة الأولى بالقرب من الحدود الغربية لدولة اتحاد بيلاروسيا وروسيا، ونحن نرى أن القوات المسلحة في أوروبا الشرقية يتم تعزيزها بشكل نشط، إن العدد الإجمالي لقوات حلف الناتو المسلحة في أوروبا الشرقية يتجاوز الآن 60 ألف جندي من بينهم 32 ألف جندي أمريكي، ويوجد أكثر من 20 ألفا منهم على مقربة من حدود دولة الاتحاد في بولندا ودول البلطيق، بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق العسكري في هذه الدول وعمليات استطلاع أكثر نشاطا".

وأكد فولفوفيتش أن "كل ذلك يشير إلى أن حلف الناتو يعتبر أوروبا الشرقية نقطة انطلاق لشن العدوان قريبا، ولا يدل على شيء آخر".

