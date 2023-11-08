محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات"حياة كريمة" بإطسا ويوسف الصديق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك للوقوف على آخر الأعمال، ومعدل تنفيذ المشروعات، تمهيداً لدخولها حيز الخدمة في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالرحمن حسن فوزي، والمهندس ماهر سيد، والمهندس أحمد عبد الغنى، ممثلي شركة دار الهندسة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس محمد خير الله رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والمهندس ابراهيم سيد مسئول جهاز التعمير، لمتابعة مشروعات حياه كريمة بمحافظة الفيوم، وإسلام عبد التواب منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

خلال الاجتماع، استعرض مسؤول شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات القطاعات المختلفة، وما تم نهوه منها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع، للوقوف على مدى جاهزية هذه المشروعات للتسليم، ودخولها حيز الخدمة، موضحاً أن مشروعات الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشمل 46 قرية بمركزي اطسا ويوسف الصديق، وتتمثل الأعمال في مد الشبكات، وتنفيذ عدد 43 محطة رفع، و10 محطات معالجة.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن جميع الأعمال المدنية بمحطات الرفع ستنتهي يوم 30 ديسمبر المقبل، فيما تشمل مشروعات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي 17 قرية، وتتمثل الأعمال في تنفيذ الوصلات المنزلية وشبكات الانحدار، إضافة إلى تنفيذ 5 محطات للمياه.

كما استعرض ممثل شركة دار الهندسة، الموقف التنفيذي لمشروعات جهاز التعمير، والتي تشمل إنشاء 20 مجمع حكومي، تم نهو 19 مشروعاً منها، و20 مجمع زراعي، تم نهو 19 مشروعاً منها، وسيتم نهو كافة الأعمال المتبقية بحلول يوم الأحد القادم، كما يجري تنفيذ 68 مشروعاً في قطاع مراكز الشباب تم نهو 58 مشروعاً منها، و63 وحدة صحية، منها 19 مشروع رفع كفاءة تم نهوها بالكامل، وجاري العمل في إنشاء عدد 43 وحدة جديدة، وفي قطاع الإسعاف تم نهو 19 مشروعاً وتسليم 12 مشروعاً منها، وفيما يتعلق بمنشآت قطاع التضامن الاجتماعي يجري تنفيذ 8 مشروعات منها مشروعي رفع كفاءة تم نهوهما، وجاري العمل لإنهاء المشروعات الأخرى، كما تشمل المشروعات تنفيذ 43 كوبري ري، تم نهو 42 مشروع منها.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة موقف تمهيد وتسوية الطرق الداخلية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي بدأت بقرية قلهانة، وموقف رصف الطرق الرئيسية، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في رصف طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وكذا طريق إطسا/ دائري الفيوم، بطول 4 كم، وعمل محضر تنسيقي يقوم بالتوقيع عليه جميع ممثلي شركات المرافق بعدم وجود أعمال أو تعارضات تعيق أعمال رصف الطريق، على أن يتم تشكيل فريق عمل يضم ممثل عن كل شركة من شركات المرافق، ومجلس مدينة اطسا، وممثل عن دار الهندسة، للمعاينة الفعلية للطريق غداً، والبدء في أعمال الرصف، على أن تنتهي كافة الأعمال قبل مطلع الأسبوع القادم، كما تم تحديد يوم 30 نوفمبر الجاري لنهو جميع أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بالطرق الرئيسية بنطاق المحافظة.

كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة استلام المشروعات التي نهوها في قطاعات الصحة، والشباب والرياضة، والمجمعات الحكومية والزراعية، بعد تلافي كافة الملاحظات، تمهيداً لفرشها وتجهيزها ودخولها حيز الخدمة في أسرع وقت، الأمر الذي يعود بالنفع علي المواطنين، كما وجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بالتنسيق مع مأمور قسم الشرطة، لتدبير الخدمات الشرطية اللازمة لمكاتب البريد التي دخلت حيز الخدمة بالمجمعات الحكومية، والتي ستصل إلى 8 مكاتب بحلول يوم الأحد المقبل.