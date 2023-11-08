بالفيديو.. الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد الحسين

توافد الآلاف من المريدين وأتباع الطرق الصوفية ومحبي آل البيت، من مختلف المحافظات، لإحياء الليلة الختامية لمولد الحسين، وقام البعض بتوزيع الطعام، وانتشر الباعة الجائلون في الساحة.

ويتم إحياء مولد الحسين، بالأناشيد الدينية والابتهالات ومدح النبي المصطفى، وقام المحبين في التقاط الصور التذكارية مع بعض البعض في ساحة المسجد.

يذكر أن الاحتفال بمولد الحسين يكون مرتين كل عام، الأولى في شهر شعبان وذلك بمناسبة مولده الشريف الذي وقع في اليوم الثالث من هذا الشهر عام 4 للهجرة في المدينة المنورة، والثانية في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر وهى ذكرى وصول الرأس الشريف لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة عسقلان في فلسطين لتستقر في مصر.