محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفدًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومعرفة ٱخر تطورات الموقف التنفيذي.

واستعرض محافظ بورسعيد مع ممثلي الوفد ٱخر مستجدات الموقف التنفيذي المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيًا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلاً عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بجميع المشروعات التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع .

ومن جانبهم ، وجه ممثلي وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بجهود محافظ بورسعيد لتحقيق اهداف التنميه المستدامة .