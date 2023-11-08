السجن المشدد 6 سنوات لنجار وميكانيكي بالشرقية لحيازتهما مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيسًا بالمحكمة والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب بمعاقبة نجار وميكانيكي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وأسلحة نارية وبيضاء للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة بمركز ههيا.

وكانت النيابة العامة، قد احالت المتهمين "تامر م" 45 سنة نجار و"السيد م" 25 سنة ميكانيكي مقيمان بمركز ههيا إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 11413 لسنة 2023 جنايات ههيا والمقيدة برقم 1487 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق لاتهامهما بحيازة كميات من الهيروين والحشيش المخدرين بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز ههيا، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقات لذات العيار وسلاح أبيض (سكين) للدفاع عن تجارتها غير المشروعة.