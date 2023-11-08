أبطال أوروبا.. نابولي يسعى لخطف بطاقة التأهل على حساب يونيون برلين

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء نحو ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، حيث يستضيف فريق نابولي الإيطالي، نظيره يونيون برلين الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق نابولى على ملعب "آندر آلتن فورستيري"، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الماضية، احرزه جياكومو راسبادوري.

ويبحث فريق نابولى الإيطالى، الباحث عن حمل اللقب لأول مرة فى تاريخه، عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق انتصارين، ليحتل وصافة المجموعة الثالثة وعلى بعد 3 نقاط من ريال مدريد الذي يستقبل سبورتينج براغا، صاحب الثلاث نقاط فى المركز الثالث.

ويمتلك نابولي فرصة جيدة لخطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، فى استقباله ليونيون برلين الذي خسر 12 مباراة تواليًا في مختلف المسابقات ويترنّح في منطقة الهبوط في البوندسليجا، بعد حلوله رابعًا الموسم الماضي.

ويستعيد فريق نابولى بعض من مستواه الذي أهله لحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، معوّلاً على أمثال النيجيري فيكتور أوسيمين، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وماتيو بوليتانو.

وحقق فريق نابولي الفوز في آخر 4 مواجهات أمام فرق ألمانيا دون أن تهتز شباكه.