الرئيس الروسي: الوضع الحالي في العالم متوتر للغاية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع في العالم الآن لا يزال متوترا للغاية، حيث تتصاعد وتبرز بؤر نزاع سابقة وجديدة في مناطق مختلفة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" اليوم الأربعاء.

وأوضح الرئيس الروسي في رسالة فيديو للمشاركين في اجتماع أمناء مجلس الأمن التابع لرابطة الدول المستقلة: "نرى أن الوضع الدولي لا يزال صعبا ومتوترا جدا، وفي عدد من المناطق تفاقمت النزاعات القديمة وظهرت بؤر نزاع جديدة".

وأكد بوتين، أن المدنيين أول من يعانون من تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف: "في الشرق الأوسط.. أثيرت موجة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وأول من يعاني منه هم المدنيون".