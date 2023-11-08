أبطال أوروبا.. ريال مدريد يبحث عن بطاقة التأهل من بوابة براجا

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء نحو ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، حيث يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى، نظيره سبورتينج براغا البرتغالى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الملكى على ملعب "الملعب البلدى براجا"، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الماضية، احرزهم رودريجو، جود بيلينجهام للريال، وألفارو دجالو لسبورتينج براجا.

ويبحث ريال مدريد الإسبانى، حامل اللقب 14 مرة، عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق 3 انتصارات كاملة، ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي يستقبل يونيون برلين، متذيل الترتيب دون نقاط.

ويأمل بارجا لتحقيق مفاجأة، بتعييّن مراقب لاحتواء الإنجليزي جود بيلينجهام صاحب الهدف الثاني في مباراة الذهاب، وثنائية رائعة في مرمى برشلونة قلب فيها نتيجة كلاسيكو الدوري الإسباني .

