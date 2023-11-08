كولر يعقد محاضرة فنية قبل التوجه لمباراة سيراميكا للتركز على الجوانب الفنية

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب المقاولون العرب لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامته عصر اليوم الأربعاء.

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثانية عشرة والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يتصدره فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط واحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة الأهلي اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر في مثلهم وتعادل في مباراة واحدة فقط واحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الى حكم الساحة عبدالعزيز السيد ويعاونه يوسف البساطي، وهشام الدسوقي، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكمًا للفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.