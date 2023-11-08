كأس مصر.. بيراميدز بالقوة الضاربة أمام الزمالك

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي يخوض به فريقه مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 في قمة جديدة لكرة القدم المصرية.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي، مهند لاشين، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس