الليلة.. الزمالك في صدام قوي مع بيراميدز بنصف نهائي الكأس

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه المؤقت معتمد جمال، مساء اليوم الأربعاء، مع فريق بيراميدز باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

يدخل الزمالك لقاء اليوم من أجل تخطى بيراميدز بالانتصار والعبور للمباراة النهائية على أمل حصد لقب الكأس وتعويض خسارة العديد من الألقاب بالعام الماضي محليا وأفريقيا .

وتلقى الزمالك خساراتين بالمباراتين الأخيرتين بالدوري الممتاز أمام إنبي وزد، وهو ما دفع مجلس الإدارة لإقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وتعيين معتمد جمال مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد .

واختار معتمد جمال مدرب الزمالك قائمة لمباراة الليلة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا .

ويغيب عن الزمالك في لقاء الليلة كل من، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري للإيقاف من قبل مجلس الإدارة للتحقيق معهم، ومصطفى شلبي ومحمود الونش وسيف الجزيري ومحمد عبدالغني وعمر جابر للتأهيل من الإصابات .