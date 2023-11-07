وكيل وزارة الرياضة بدمياط يلتقي حملة بشبابها

اجتمع الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية آلشباب والرياضة في محافظة دمياط اليوم بمنسقي حملة " بشبابها " ، واستمع مدير المديرية لشرح مبسط لأهداف حملة بشبابها ، وأبدى دعمه للحملة ، موجها بتذليل العقبات التى تعترض تنفيذ أي أنشطة تنفذها الحملة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لإعلاء لدور الدولة ، وتعريف الجمهور بجهود وزارة الشباب والرياضة في خدمة الشباب في مختلف القطاعات .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دشن حملة "بشبابها" في أغسطس الماضي ، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تعد انطلاقا من فكر وتنفيذ شباب مصر .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

انعقدت بمركز شباب الحوراني إدارة شباب فارسكور فعاليات الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2024/2023 بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة في دمياط بحضور الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط.

تضمن جدول الأعمال اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز للعام المالي2023/2022.

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات ، حضر الجمعية العمومية لجنة عليا مدير إدارة الهيئات والشئون القانونية بالمديرية ، ولجنة فرعية مشكلة من الشئون القانونية والهيئات والتفتيش المالي بالفرع والمديرية وكانت جلسة الجمعية العمومية قانونية طبقا لنص المادة 14 من اللائحة وتم إكتمال النصاب القانوني حيث حضر عدد 105 من اصلا 196 عضو.

ويتم عقد الجمعيات العمومية ، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.