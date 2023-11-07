دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتأخر أمام شاختار في الشوط الأول

تأخر فريق برشلونة الإسباني في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد شاختار دونتسيك الأوكراني بهدف دون مقابل، والتي تقام بينهما حاليًا على ملعب فولكسبارك بألمانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل دانيلو سيكان، لاعب شاختار هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأوكراني على برشلونة بنتيجة 1-0.

يسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز على شاختار؛ من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر برشلونة، جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي شاختار ثالثًا بـ3 نقاط.

دخل برشلونة، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو – أندرياس كريستنسن– رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو

خط الوسط: جافي – أوريول روميو – إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: فيران جارسيا – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.