شجار عنيف بين بنزيما وسانتو بعد خسارة الاتحاد من القوة الجوية العراقي

شهدت غرفة ملابس نادي اتحاد جدة السعودي، شجار عنيف بين المخضرم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، والمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، عقب الخسارة من القوة الجوية العراقي، وذلك بحسب تقارير صحفية.

وتلقى الاتحاد خسارة من القوة الجوية بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ووضعت هذه الهزيمة، نونو سانتو مدرب العميد في ورطة كبيرة أمام جماهير النادي السعودي، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصة رفاق بنزيما لم يحققون أي انتصار في آخر 5 مباريات في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة «ريليفو» الإسبانية، تفاصيل شجار بنزيما وسانتو في غرفة خلع ملابس فريق اتحاد جدة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب سانتو وكريم بنزيما تبادلا الصراخ في غرفة الملابس أمام جميع اللاعبين والجهاز الفني بعبارات قوية تجاوزت الحدود.

ولفتت إلى أن المدرب البرتغالي يرى أن بنزيما غير منسجم مع المجموعة وبعيد عنهم مما سبب مشاكل فنية داخل المنظومة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن قائد الفريق بنزيما يرى أن بأن أسلوب لعبه لا يتناسب مع طريقة المدرب.

كما أشار تقرير الصحيفة، إلى أن دخول سانتو وبنزيما في هذا الشجار، سيكون المدرب هو الخاسر في المعركة وسيرحل عن النادي، حيث إن المهاجم الفرنسي يحظى بدعم كبير داخل قلعة النمور، وكذا من جانب من جماهير الاتحاد.