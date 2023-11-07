"النقل البحري الأخضر المستدام " ورشة عمل على هامش مؤتمر النقل الذكي 

عقد قطاع النقل البحري ورشة بعنوان "عمل النقل البحري الأخضر المستدام " علي هامش فعليات مؤتمر النقل الذكي وبدأت الورشة بإستعرض اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري و مدير الورشة رؤى وجهود الدولة والجهات المعنية بالدولة ورؤية الأكاديمية ونماذج لجهود ومشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة ميناء دمياط ويمكن التوافق على أن التحول نحو النقل البحري الأخضر وتحقيق الاستدامة هو المستقبل الحتمي لصناعة النقل البحري لذلك مصر تعمل بخطوات ثابتة لتحقيق هذا الهدف.

وتناولت الورشة موضوع يعد من أولويات وزارة النقل فالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتطبيق الأشمل لمفهوم النقل البحري الأخضر والمستدام بجميع جوانبه، أولويه رئيسية في ضوء "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،

و ركزت الورشة على محورين هامين الا و هما جهود الدولة نحو نقل بحري أخضر مستدام والمعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية.

ونتائج مؤتمرCop27 الذي نجحت جمهورية مصر العربية فى استضافته ودور الوقود النظيف فى صناعة النقل البحري.

وتم استعرض المحور الثانى للورشة حول نتائج مؤتمرCOP27 والوقود النظيف والتحول الأخضر بالموانئ والتطلعات المستقبلية COP28 وذلك من خلال عرض قدمه جهاز شئون البيئة للمهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا بحوث تغير المناخ .

و تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لها دور ملموس في التحول الأخضر والوقود النظيف والهيدروجين الأخضر من خلال مشاريع استثمارية ضخمه تم توقيعها وبعضها جاري تنفيذها وكذلك سعى الهيئة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر،.

و تحدث الدكتور أحمد سعد حسن المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علي حرص الموانئ المصرية على مراعاة المعايير البيئية طبقاً لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وتسعى بخطوات ثابته نحو التحول لموانئ خضراء

وأشار اللواء بحري أحمد حواش بجهود هيئة ميناء دمياط في ذات الشأن كواحدة من أهم الموانئ البحرية المصرية على ساحل البحر المتوسط.