دوري أبطال آسيا.. غريب يعوض رونالدو في تشكيل النصر أمام الدحيل

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الدحيل القطري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويحل فريق النصر، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على الدحيل بملعب استاد الخليفة الدولي بالدوحة، في لقاء ينطلق الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدحيل؛ بسبب تعرضه للإجهاد من ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويعوض الجناح عبدالرحمن غريب، غياب رونالدو في تشكيل النصر، حيث يعاون الثنائي، أندرسون تاليسكا وساديو ماني في الهجوم.

ويتصدر النصر، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الدحيل الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - محمد فتيل - أليكس تيليس

خط الوسط: أوتافيو - سامي النجعي - مارسيلو بروزوفيتش

وفي الهجوم: عبدالرحمن غريب - تاليسكا - ساديو ماني.