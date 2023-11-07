«فيزا» تتعاون مع «ريوراد» لتقديم عروض مبتكرة لحاملى بطاقات الدفع في مصر

أعلنت شركة "فيزا" الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعاونها مع منصة "ريوارد"، الرائدة عالميًا في مجال الولاء المصرفي، لإطلاق حل العروض المرتبطة ببطاقات الدفع من "فيزا" في مصر.

وبموجب هذه الشراكة، ستتيح "فيزا" للبنوك فرصة الوصول إلى العروض الحصرية لمتاجر عالمية رائدة، فيما تشارك "ريوارد" في ابتكار عروض مخصصة للغاية وتقديمها إلى حاملي بطاقات "فيزا" رقمياً.

يأتي هذا الحل استجابةً لرغبة المستهلكين المتنامية في الحصول على عروض خاصة، ويهدف إلى زيادة مشاركتهم من خلال تقديم عروض قائمة على البيانات.

ويستفيد من برنامج العروض عند إتاحته، مصدرو بطاقات "فيزا" والحاملين لها والمتاجر المتعاونة، من العروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات والتي تهدف إلى تحقيق القيمة لجميع أصحاب المصالح والأطراف المعنية.

وتوجد ثلاث فوائد يحصل عليها حاملي بطاقات "فيزا" حاليا، الفائدة الأولى، ربح مكافآت ممولة من المتاجر عند التسوق في بلدانهم أو عند السفر إلى 20 دولة باستخدام تقنية "ريوارد" المبتكرة "Home & Away" العابرة للحدود.

أما الفائدة الثانية فهى تمتع جهات إصدار البطاقات بفرصة توصيل عروض مخصصة جاهزة للإطلاق لحاملي بطاقاتهم من مجموعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية والاستفادة من زيادة استخدام البطاقة والإنفاق ومستويات الرضا العالية التي يتم قياسها من خلال مؤشر "صافي نقاط الترويج" (NPS).

وتتمثل الفائدة الثالثة في استفادة المتاجر من الوصول إلى حاملي بطاقات "فيزا" عبر القنوات الرقمية التي تروّج لعروض ذات معدلات استهداف عالية بناءً على إنفاق المستهلكين في متاجرهم وفي السوق الأوسع.

وتعليقا على هذا التعاون، قال، أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في شركة " فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا": "يسهم حل العروض المرتبطة بالبطاقات في تمكين البنوك من تقديم عروض شخصية وذات صلة ممولة من المتاجر لحاملي بطاقاتهم بناءً على الاحتياجات الفردية لحاملي هذه البطاقات وتفضيلاتهم في الإنفاق. كما يوفر هذا الحل الرقمي تجربة سلسة للعملاء، حيث يتم تحديد المكافأة تلقائياً وإضافتها إلى حساب حامل البطاقة. ولا شك أن هذا الحل يعد أداة قوية للغاية لاستكمال عروض الولاء الحالية، وتعزيز المشاركة الهادفة للعملاء وبناء ولائهم على المدى الطويل لكل من البنك والمتاجر المشاركة".

من جانبه، قال، جافين دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريوارد": "يتيح تعاوننا مع "فيزا" الفرصة للبنوك لتعزيز القيمة التي تقدمها للعملاء عبر العروض المخصصة الممولة من المتاجر على بطاقات الخصم المباشر والائتمان. وأسفرت نتائج هذا التعاون عن تحقيق ثلاثة مكاسب، حيث يستفيد العملاء من زيادة المكافآت، وتحقيق البنوك للأرباح حيث تقوم المتاجر بتغطية نفقات المكافآت، ويمكن للمتاجر تخصيص ميزانياتها التسويقية بطريقة شخصية للغاية وخاضعة للمساءلة".

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يوفر للعملاء مجموعة كبيرة من عروض البيع بالتجزئة، وذلك بفضل برنامجGlobal Merchant Marketplace من "ريوارد" وقدرتها على تقديم عروض مخصصة مرتبطة بالبطاقات لحاملي بطاقات "فيزا". ويستخدم البرنامج القائم على البيانات، التحليلات التنبؤية بما يضمن تخصيص المحتوى للعملاء بدرجة عالية، حيث تشارك بالفعل أكبر مجموعات البيع بالتجزئة في المنطقة، بما فيهم مجموعة الفطيم، و"إيثوس"، و"أباريل"، و"لاندمارك"، و"نت آبورتيه" و"سلفريدجز" وغيرهم الكثير.