إصابة 5 في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل، وتوكتوك، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس بحوالي 5 كيلو متر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بلواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة نصف نقل وتوكتوك، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس، بحوالي 5 كيلو متر، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وقامت قوات الشرطة بإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.