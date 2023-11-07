30 جنيها زيادة في أسعار الذهب مع تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، ووسط ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات واضحة حول مصير أسعار الفائدة.

وقال فادى كامل عضو شعبة الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2630 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 19 دولارًا، لتسجل 1961 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3006 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 2255 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1754 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 21040 جنيهًا.

ولفت، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي، حيث يعد سعر صرف الدولار أحد العوامل المؤثرة في تحريك الأسعار، بجانب الأسعار بالبورصة العالمية، والعرض والطلب.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2575 جنيهًا، ولامس مستوى 2610 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا؛ إذ افتتحت التعاملات عند مستوى 1992 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 1980 دولارًا.