اختطاف طبيب بالقليوبية وقرار من جهات التحقيق

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، تحقيقاتها في واقعة اختطاف طبيب لديه معلومات جنائية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتحفظ على المتهمين.

وكان قد تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بقيام 3 أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية واصطحاب (طبيب بذات المركز "له معلومات جنائية "، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة المركز) لتوقيع كشف طبي منزلي واستقلاله رفقتهم سيارة ملاكي وعدم عودته للعمل أو التوجه لمسكنه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الجيزة)كما أرشدوا عن مكان تواجد المجني عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجني عليه وأقر المجنى عليه بصحة الأحكام الصادرة ضده وبإرشادهم جرى ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة مستأجرة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.