حزب الله يستهدف موقع بركة ريشا الإسرائيلي على الحدود جنوب لبنان

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن حزب الله اللبناني استهدف اليوم الثلاثاء، موقع بركة ريشا الإسرائيلي مقابل بلدتي يارين والبستان على الحدود جنوب لبنان.

وذكرت القناة أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة بينما يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري.

وأشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن عناصر من الصليب الأحمر اللبناني عملت عند منتصف الليل على سحب جثتي مقاتلين من حزب الله من جبل بلاط قبالة بلدة مروحين حيث قتلا بغارة جوية إسرائيلية أول من أمس على المنطقة، لافتة إلى عملية سحب الجثتين تمت بمؤازرة "اليونيفيل" والجيش اللبناني.