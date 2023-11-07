عقدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل تدريبية لمهندسي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح.

هدفت الورشة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات المهندسين العاملين بمحطات تحلية مياه البحر بالشركات التابعة، وشارك في الورشة التي عقدت بمحافظة مطروح أكثر من 30 مهندسا من مختلف المحافظات الساحلية وتضمنت جلسات نظرية وعملية حول أحدث التقنيات والمعايير في مجال تحلية المياه.

حضر الورشة الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والذي أشاد بالجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،وقدم الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على دعمها المستمر للشراكة مع الشركة القابضة والشركات التابعة.

وأعرب عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المستقبل، وأكد خلال الورشة على أهمية هذا التعاون في تعزيز الكفاءات الفنية والإدارية للمهندسين.

تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة مياه الشرب في مصر، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

الوكالة الألمانية تعقد ورشة عمل لمهندسي محطات تحلية مياه البحر بمطروح

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