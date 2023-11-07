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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بالصور.. القباج: إضافة 6 آلاف أسرة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" المتكاملة  لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز؛ إذ تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.

كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي  الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر  الصيادين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".

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