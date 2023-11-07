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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية للعاملين بالديوان العام

ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة "

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها للعاملين بالديوان العام ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 يوم صحة".

وأثناء إجراؤه للفحوصات الطبية بالقافلة للإطمئنان على جودة وكفاءة المستلزمات الطبية المستخدمة بها برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة إسماعيل مسئول المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، والدكتورة منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة، أكد اللواء أشرف عطية أن هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية .

وأوضح أنه يوجد 56 وحدة بالإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقوم بتقديم خدمات المبادرات المتنوعة الخاصة بصحة المرأة، والأمراض المزمنة "سكر وضغط واعتلال كلوى"، والأم والجنين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها لمواطنى أسوان على الوجه الأكمل .

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القافلة الطبية المجانية 100 يوم صحة أخبار محافظة أسوان