جامعة حلوان تنظم ورشة عمل تدريبية لاستخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري

نظمت وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان ورشة العمل والدورة التدريبية بعنوان "استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى"، واستهدفت الورشة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الفرق الدراسية بالجامعة.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بأهمية استخدام بنك المعرفة وكيفية البحث والتصفح والاستفادة من المصادر المتاحة به، وذلك على مدار يومينِ، كما تتيح فرصةُ للتواصلِ والتفاعلِ معَ خبراء ومتخصصين من دور النشرِ العالمية.

وتعد هذهِ الدورة فرصة لاستكشاف أحدث الاتجاهاتِ في نشرِ البحوثِ والتواصلِ العلميِ، وحاضر الدكتور أحمد كارم، المدرس بقسم علم المعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان.

وناقشت ورشة العمل كيفية البحث في قواعد البيانات واسترجاع المعلومات بكفاءة، كيفية تصفح الدوريات العلمية والرسائل الجامعية عبر قواعد البيانات، وتوضيح طرق تخزين وحفظ المراجع والأبحاث من قواعد البيانات، وشرح أدوات قياس الاستشهادات ومؤشرات التأثير للدوريات، وكيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة في البحث العلمي، والاستماع للباحثين والطلاب حول التحديات التي واجهتهم وكيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة بكفاءة.