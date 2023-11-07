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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس ممرضة لسرقتها مصوغات ذهبية من داخل شقة بالجمالية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجمالية اليوم ، بحبس ممرضة 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

تعود الواقعة عندما تم ضبط ممرضة – مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية، بمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة  بأسلوب"المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجنى عليه وتحرر المحضر اللازم .

جهات التحقيق الجمالية سرقة مشغولات ذهبية ممرضة