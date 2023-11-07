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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح طريقي الإسكندرية الدولي والصحراوي بعد انتهاء الشبورة المائية ووضوح الرؤية

طريق الإسكندرية الصحراوي
طريق الإسكندرية الصحراوي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية، عن فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، وذلك بعد التأكد من انتهاء الشبورة المائية، ووضوح الرؤية بشكل تدريجي، وجار تسيير حركة المرور للسيارات.

وحسب ما جاء في بيان محافظة الإسكندرية أمس عن إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والزراعي فجر اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي بسبب تجمع كثيف للشبورة المائية التي تتسبب في انعدام الرؤية لقائدي المركبات على الطريق السريع.

وقررت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية إعادة فتح الطريق الساعة 8 صباحًا، إلا أنه قد تأخر قليلًا عن الموعد المحدد له من قبل، للتأكد من انتهاء الشبورة ووضوح الرؤية لقائدي المركبات، وهو الأمر الذي جعل فتح الطريق يتأخر بسبب صعوبات الرؤية أثناء القيادة، لتفادي وقوع أي حوادث مرورية، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وبدأت السيارات من مدخل الإسكندرية بالتحرك وتوجه إلى طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، فور انتهاء الشبورة وانحصارها بعيدا عن الطريق، مع تحذير الإدارة العامة بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة.

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