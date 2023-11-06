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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. وزيرة التضامن تزور محافظة الدقهلية

الدكتورة نيفين القباج-
الدكتورة نيفين القباج- وزير التضامن الإجتماعي
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تزور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، غدا الثلاثاء، محافظة الدقهلية، فى إطار جولتها داخل المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي ضمن مبادرة حياة كريمة .

تبدأ زيارة الوزيرة بالوصول الى مركز المطرية وبحيرة المنزلة ويستقبلها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتفقد مقر الإدارة الإجتماعية بالمطرية والاطلاع على مبادرة  "بالوعى مصر تتغير للافضل"، والتي تعد أوسع قافلة تنموية للصيادين لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

وتهدف المبادرة للحشد والتعريف بالخدمات المقدمة من خلال القافلة والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة،  بالإضافة إلي التوعية بأهم القضايا السلوكية مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة، والتعريف بأهمية التعليم لفتح فصول لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج "لا أمية مع تكافل"، بالاضافة الى  متابعة تلبية الخدمات والاحتياجات للصيادين، والتوعية بخطورة زواج الأطفال.

كما ستتفقد القباج مركز التمكين الاقتصادي لأسر الصيادين فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، لتحسين وتيسير آليات عمل صغار الصيادين وتعزيز قدرات مهنة الصيد والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين تعمل الوزارة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم  بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرة. 

ومن المقرر أن تعقد وزير التضامن الإجتماعي لقاء موسع بالصيادين وتفقد فعاليات يوم الاسرة، والقافلة الطبية،وتسليم أجهزة تعويضية وتسليم مساعدات لأسرالصيادين، وحضور عرض مسرحي لجمعية تواصل تحت عنوان "زواجها قبل 18 يضيع حياتها.

وتفتتح القباج مقر التأهيل الشامل بمركز شربين والمسند لجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمنصورة برئاسة المهندس هشام المناوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنصورة، والمشاركة فى فعاليات ماراثون الجري الذي تنظمه جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر لتدشين مبادرة "يالا كفالة" بجامعة المنصورة والتى أطلقتها مؤسسة “يالا كفالة ” بالتعاون مع هيئة رعاية الطفولة للتوعية بالكفالة.

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