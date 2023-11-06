السفير الروسي بالقاهرة للبوابة نيوز: رغبة أمريكا في الحفاظ على هيمنتها ستقود لحرب نووية

قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي برويسينكو، إن هناك احتمال حقيقي بنشوب حرب عالمية جديدة، وأضاف السفير الروسي خلال حواره للبوابة نيوز، أن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على هيمنتها على العالم يمكن أن تتجه نحو الحرب العالمية الثالثة.

وتابع، لسوء الحظ، يمكن أن تكون الحرب العالمية الثالثة حربًا نووية، لأنه إذا شاركت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين في ذلك، مثل هذه الأعمال العدائية، ستدفعنا حتمًا إلى استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف: وهذا خطر كبير على البشرية جمعاء، نرى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على هيمنتها على العالم، ولهذا السبب تحاول الضغط على الدول الأخرى وإضعاف الدول الأخرى، مثلما تحاول الولايات المتحدة إضعاف روسيا في الوضع مع أوكرانيا.