الأمم المتحدة: قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال، مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان أمن في قطاع غزة بسبب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي حول الشرق الأوسط، أن المنشآت والمرافق المدينة والمدنيين هم الأكثر تضررا جراء العمليات البرية والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار جوتيرش إلى استهداف المستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك الملاجئ، قائلا: لا أحد في مأمن".

وأضاف"إن كابوس غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية، بل أزمة للإنسانية".

كما أكد غوتيريش على ضرورة إمداد قطاع غزة بالوقود.

واضاف أن عدد الصحافيين الذين سقطوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هو عدد قياسي.

كذلك أعلن أن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تصاعد، وهو أكثر من أي وقت آخر في تاريخ المنظمة العالمية.