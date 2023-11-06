عمومية الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ تجتمع

أقيم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للغوص والانقاذ على هامش منافسات البطولة العربية للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنظيم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للغوص والانقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي، وبحضور ايمن جبر امين عام الاتحاد العربي، ويسري عبد الفتاح امين عام مساعد الاتحاد العربي، والسادة رؤساء الاتحادات الرياضية العربية في كل من مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، السودان، الأردن، فلسطين، لبنان، الكويت، السعودية والإمارات.

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا في فلسطين المحتلة واقرار برنامج نشاطات العام 2024، وترحيب الرئيس السيد سامح الشاذلي بالحضور الكرام في بلدهم الثاني مصر.

واحتلت مصر المركز الأول في منافسات النسخة ال 15 من البطولة العربية باجمالي 28 ميدالية بواقع 14 ذهبية و12 فضية وبرونزيتين، فيما جاءت تونس في المركز الثاني باجمالي 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية)، والأردن في المركز الثالث باجمالي 9 ميداليات (فضيتين و7 برونزيات)، والجزائر في المركز الرابع باجمالي 5 ميداليات (فضية و4 برونزيات)، والكويت في المركز الخامس بميداليتين برونزيتين.