رولان لومباردي يكتب: أخطاء قادة الغرب.. هل يعود الزعماء الأوروبيون إلى أرض الواقع أمام مخاطر حقيقية؟

مستقبل أوروبا على المحك فى الجنوب وليس على خط المواجهة فى دونباس

منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير ٢٠٢٢، وعلى الرغم من الدعاية الإعلامية والدعاية الأطلسية التي فرضها لوبي واشنطن و"خبراء" الأيديولوجية الذين يتم تمويلهم من الناتو، يحاول أكبر المراقبين أن يحللوا أن الحرب الحالية بين أوكرانيا وروسيا لم تكن قضية جيوسياسية كبرى بالنسبة لأوروبا والغرب بشكل عام، والأسوأ من ذلك أن النقاش لم يعد قائما في بلداننا (المفارقة أن وسائل الإعلام الأمريكية على سبيل المثال أكثر حرية.

وموضوعية، ويجب هنا التأكيد على ذلك والإشادة به أيضا)؛ فعندما يتطرق بعض المحللين لتوخي الحذر أو يعبرون عن تحفظات أو شكوك مشروعة بشأن الهزيمة وانهيار روسيا، الذي تم الإعلان عنه كثيرًا منذ ذلك الحين، يتم إدراجهم على القائمة السوداء التي تشمل المنبوذين والمتهمين بأنهم "خطرون" مؤيدون لروسيا!.

وكما أعلنت أيضًا منذ بداية الصراع الأوكراني، ولا تزال الأحداث الأخيرة تثبت ماقلته، لم تتم الإطاحة ببوتين، وروسيا ليست معزولة عن العالم والاقتصاد الروسي لم ينهار، بعد أن تكيف بسرعة كبيرة وتنوع وتمت إعادة تنظيمه.. وعلى المستوى العسكري البحت، إذا لم تتمكن موسكو من إسقاط السلطة في كييف، فإن الجيش الروسي لم يتفكك كما توقعنا، وعلى العكس من ذلك، لا يزال يحتل ٢٠٪ من الأراضي الأوكرانية على الرغم من هجمات "شجاعة ويائسة" للجيش الأوكراني، وعلى الرغم من أنه يحظى بدعم كبير من حلف شمال الأطلسي على جميع المستويات.

إضافة إلى كل ذلك، كان الهجوم المضاد الشهير، الذي شنته قوات كييف منذ أكثر من ستة أشهر، بمثابة إخفاق تام ومجزرة حقيقية لجنودها الفقراء الذين ضحوا من أجل المصالح الأمريكية فقط؛ أما الاتحاد الأوروبي، فهو يدفع ثمنًا باهظًا للتبعية الأيديولوجية والاصطفاف الأعمى لقادته مع الفكرة المجنونة لإدارة المحافظين الجدد الديمقراطية التي أرادت نزيف روسيا. ومن خلال مواقفهم المناهضة لروسيا، أطلق المسئولون الأوروبيون النار على أقدامهم.. وفي الحقيقة، فقدنا شريكًا جغرافيًا طبيعيًا أساسيًا وفرصة إنشاء قوة أوراسية (أوروبا + روسيا) كان من الممكن أن تنافس إلى حد كبير القوى الأمريكية والصينية.

وبالنسبة للولايات المتحدة في عهد بايدن، فإن حربها ضد روسيا عبر أوكرانيا هي نعمة على المدى القصير (وليس على المدى الطويل) ضد الصين لأنها تمكنت من فصل الروس والأوروبيين لسنوات عديدة، وإخضاعهم بشكل متزايد عن طريق بيع الأسلحة والغاز الصخري (أغلى بثلاث مرات من الغاز الروسي والذي يُحظر على أوروبا استغلاله لأسباب بيئية!) ومع ذلك، بالنسبة لأوروبا، فإن الانحياز إلى أوكرانيا (الذي لم يكن يمثل مشكلة وجودية بالنسبة لها على الإطلاق)، كان ولا يزال يمثل "حفرة مالية"، وفي نهاية المطاف، انتحارًا حيويًا واقتصاديًا واستراتيجيًا وجيوسياسيًا حقيقيًا.

لقد كنت أكتب هذا لسنوات، وحتى منذ العدوان الروسي على أوكرانيا، وأنا مستمر في التأكيد على أن روسيا ليست الخطر الكبير على أوروبا، كما يريدون منا أن نصدق كما أن القضايا الجيواستراتيجية الرئيسية اليوم وغدًا بالنسبة لنا موجودة في مكان آخر، في الجنوب!

وبالفعل، بعيدًا عن الصين، التي تعد أيضًا واحدة من أكبر التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الغرب منذ ذلك الحين، بفضل قوتها المالية، فإنها تأخذ اقتصاداتها كرهينة وأضاعت منذ فترة طويلة سيادتها الصناعية (كما رأينا مع وباء كوفيد وهذا ما فهمه ترامب بشكل جيد للغاية عندما تولى منصبه في عام ٢٠١٦)، وتظل منطقة "البحر الأبيض المتوسط" بالنسبة للقارة القديمة حدودها الرئيسية ومستقبلها، سواء للخير أو للشر، وتحديدا منطقة جنوب المتوسط.

مستقبل أوروبا.

في الواقع، فإن التحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجه أوروبا وفرنسا، التي تقع على خط المواجهة، تكمن في المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا مع عدم الاستقرار السياسي وخاصة الانفجار الديموغرافي، ثم أزمات الهجرة. الذين يعرضون بقاءهم للخطر، كما يذكرنا باستمرار أعظم علماء الجيوسياسية - والذين مع ذلك لا يمكن اعتبارهم فاشيين مخلصين! - هيوبرت فيدرين والسنغافوري كيشور محبوباني، أو حتى مؤخرًا هنري كيسنجر، الذي يذكرنا بأن الهجرة الجماعية "خطأ فادح"؛ فالهجرة الجماعية غير الخاضعة للرقابة، والتي تمثل أرضًا خصبة للإسلاميين والإرهاب، ربما تكون في النهاية سببًا لانفجار المجتمعات الأوروبية.

وأخيرًا، فإن الخطر الحقيقي للغاية الذي يهدد أوروبا هو تركيا أردوغان، الراعي والداعم الأخير للتطرف الإسلامي على الأراضي الأوروبية، والتي تظل، في نظر أكثر الخبراء جدية، المصدر الحقيقي الوحيد لاندلاع صراع محتمل في أوروبا، على جانب قبرص أو في شرق البحر الأبيض المتوسط.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ هل تعمل الأخبار الدولية المأساوية الأخيرة إذن على إيقاظ ضمائر زعماءنا الأوروبيين؟

في نظامنا الإعلامي، ومع تتابع الأخبار لأخبار أخرى، فقد نسينا بالفعل عمليات الهبوط اليومية تقريبًا لعشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على جزيرة لامبيدوسا، هذه الجزيرة الصغيرة في جنوب إيطاليا، على مدى الأسابيع القليلة الماضية.. وفوق كل شيء، كما أشار بيير إيمانويل ثومان في مقال واقعي بشكل ملحوظ، بعنوان التهديد الجيوسياسي لفرنسا هو الإرهاب الإسلامي، وليس روسيا، "الاغتيالات الإسلامية في أراس في فرنسا وفي بروكسل، ولكن أيضًا إعادة التنشيط العنيف للهجمات الإسرائيلية-المتطرفة". ولا شك أن الصراع الفلسطيني، الذي تشكل الحرب بين حماس وإسرائيل أحد مكوناته والذي قد يتم استيراده إلى فرنسا، يوضح أن التهديدات الرئيسية لفرنسا تأتي من قوس الأزمة إلى الجنوب، وليس روسيا. ولا يقتصر الأمر على مقتل مواطنين فرنسيين في هجمات إسلامية، بل إن هناك طابورًا خامسًا من الإسلاميين ناتج عن الهجرة الجماعية غير الأوروبية، والذي يمكن استغلاله من الخارج، بدأ يتسع ويتطور على الأراضي الفرنسية. ويمكننا في نهاية المطاف أن نتوقع اندلاع صراعات أهلية في أعقاب الانقسام الجيوسياسي للأمة.

والحقيقة أن دروس الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها القادة الأوروبيون خلال "الربيع العربي" وتداعياتها الكارثية على أوروبا لم نتعلمها، وقد قلنا للتو، إن كل ما يمكن أن يحدث على "قوس الأزمات في الجنوب" لدينا حتمًا له تداعيات في شمال البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر الصراع الجديد بين إسرائيل وحماس، الذي يمكن أن يجتاح المنطقة، هو دليل محزن على ذلك.

باختصار، مرة أخرى، مستقبلنا على المحك في الجنوب وليس على خط المواجهة في دونباس!

من الضروري أن يدرك صغار الساسة الأوروبيين هذه الحقيقة أخيرًا وأن يتصرفوا وفقًا لذلك من خلال التركيز على واجهتنا الجنوبية، قبل فوات الأوان.. وما زاد الطين بلة، في سبتمبر ٢٠٢٢، قال لي أحد المصادر المسئولة أن السلطات الفرنسية أمرت بعض عملاء أجهزتنا الخاصة المسؤولين عن مكافحة الإرهاب الإسلامي بـ"التخلي عن الرجال الملتحين" للذهاب والتحقيق في أوكرانيا حول تهريب وتحويل شحنات الأسلحة المرسلة إلى الجيش الأوكراني على نطاق واسع! نعتقد أننا نحلم! أو بالأحرى نعيش كابوسا !

على أية حال، يحق لنا أن نعتقد بشكل مشروع أن التكنوقراط الباريسيين وبروكسل كان من الممكن أن ينفذوه بشكل أفضل، من أجل مصالحهم الخاصة ومصالح شعبهم، لو فضلوا الحل السياسي والمفاوضات في الصراع في أوكرانيا بدلًا من الخضوع للصراع وسياسة الحرب التي ينتهجها الأمريكان.

وهنا نتحدث أيضا عن ٨٢ مليار يورو من المساعدات المقدمة لأكثر من عامين إلى كييف، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (٣١ مليار يورو في شكل تمويل ودعم الميزانية والمساعدات الإنسانية، و١٧ مليار يورو كمساعدات للاجئين في الاتحاد الأوروبي، ٢٥ مليار يورو في الدعم العسكري و٩.٤ مليار يورو في المنح والقروض والضمانات (طبقا لما ذكره هذا المصدر ورابطه: https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-response-ukraine-infestation/eu-solidarity -)

وفي الحقيقة، أوكرانيا كان من الممكن استخدامها بحكمة أكبر، على سبيل المثال مع جيراننا في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأفارقة، في التنمية المشتركة والتعاون اللامركزي والتحكم تدفقات الهجرة من مصدرها (كما فعلت أستراليا) وأيضا مكافحة التطرف والإرهاب.. وفي النهاية، وبعد أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، وبعيدًا عن التهديدات المذكورة أعلاه، ربما تكون الطبقة الحاكمة الأوروبية الحالية هي المشكلة الأولى والرئيسية للاتحاد الأوروبي وشعوبه؛ لكن هذا نقاش آخر سنتناوله في مقال مقبل.

رولان لومباردى: رئيس تحرير موقع «لو ديالوج».. حاصل على درجة الدكتوراه فى التاريخ.. وتتركز اهتماماته فى قضايا الجغرافيا السياسية والشرق األوسط والعلاقات الدولية وأحدث مؤلفاته «بوتين العرب» و«هل نحن فى نهاية العالم» وكتاب «عبدالفتاح السيسى.. بونابرت مصر».. يكتب عن تطورات الأحداث فى أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والأخطاء التى وقع فيها قادة الغرب.