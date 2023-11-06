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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف سطح مُجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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استشهد طفل فلسطيني وأصيب 3 أشخاص آخرين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، عصر الاثنين، لسطح مُجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقالت مصادر بقطاع غزة إن طيران الاحتلال قصف سطح قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر المستشفيات في القطاع، ما أدى لإصابة مجموعة من الأشخاص بجروح، وليعلن لاحقًا عن استشهاد طفل.
ويؤوي المستشفى نحو 50 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية والمرضى الموجودين داخله، ويعمل مستشفى الشفاء منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي، وهو مهدد بالتوقف عن العمل بشكل كامل في حال لم يتم تزويده بالوقود الضروري للاستمرار في عمله.
وهذه هي المرة الأولى، خلال العدوان الحالي، التي يستهدف فيها الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر.

وخلال العدوان الحالي على قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال، عدة مستشفيات بشكل مباشر كالمستشفى المعمداني الذي ارتكبت فيه مجزرة، إلى جانب قصف محيط مستشفيات: القدس وشهداء الأقصى وناصر والإندونيسي والصداقة التركي.

الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة مجمع الشفاء الطبي