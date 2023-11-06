أزهري: اليهود العصر عصابات منظمة.. وخانوا العهد مع الرسول

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 07:12 م

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له منهج في التعامل مع اليهود وتطبيق ما أوحي له الله عز وجل فيه، مشيرا إلى أن الرسول جمع يهود المدينة وعقد اتفاقية سياسية معهم تنص على التعامل والاحترام والتبادل واعتبارات فيها كلمة وأمانة وشرف التزم بها النبي ولم يلتزم بها اليهود.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليهود أهل جدال، قتلوا الأنبياء، لافتا إلى أن آيات القرآن أكدت أن هؤلاء المجادلين من بني إسرائيل قتلة الأنبياء بغير حق وكانوا من المفسدين في الأرض وهي عادتهم.

وأشار إلى أن اليهود خانوا العهد مع الرسول، وتآمروا عليه مع أعدائه، لافتا إلى أن اليهود حاولوا قتل الرسول ووضعوا له السم في الشاه، حتى نطقت الشاه وقالت لا تأكل مني يا رسول الله فإني مسمومة.

ولفت إلى أن يهود الآن هم عصابات منظمة لا علاقة لهم باليهودية الصحيحة، مؤكدا أن القرآن الكريم وآيات الله سبحانه وتعالى لعنتهم وكتب الله عليهم الشتات في الأرض.